تعرف على تشكيل القيثارة الخضراء لمواجهة الأهلي السعودي

رياضة 2020-09-14 | 14:25 714 مشاهدة اختار مدرب فريق الكرة بنادي الشرطة، عبد الغني شهد، التشكيل الاساسي، الذي سيبدأ لقاء اهلي جدة السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا. وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد. وسيبدأ شهد اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: احمد باسل. Advertisements خط الدفاع: علاء مهاوي، سعد ناطق، كرار عامر، حسام كاظم. خط الوسط: علي فائز، سعد عبد الأمير، محمد مزهر.



خط الهجوم: مازن فياض، احمد جلال، مروان حسين. خط الهجوم: مازن فياض، احمد جلال، مروان حسين. يذكر ان الأهلي يتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط يقف خلفه الشرطة مباشرة برصيد نقطة واحدة. وكان الاتحاد الاسيوي قد اعلن شطب نتائج فريق الوحدة الاماراتي واعتباره منسحباً بعد تأكيد إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

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