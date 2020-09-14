الجامعة العربية: التطبيع الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

قلل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من أهمية آثار قرارات التطبيع العربية الأخيرة مع تل أبيب على وحدة الصف العربي، فيما أكد أن التطبيع الأخير لن يؤثر على الإجماع العربي بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال ابو الغيظ في تصريح، إنه "على ثقة من أن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرا.. وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.. لن تؤثر على الإجماع العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كاشتراط أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ".
وشدد على أنه "بغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه" في إشارة إلى اجتماع 9 أيلول الجاري، على "وجود عامل مشترك يجمع بين كافة الدول العربية.. ويتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الي النور علي كامل هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية حتى يتحقق السلام".
وتأتي تصريحات أبو الغيط بعد توجه بعض الدول العربية في الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، مما زاد في تعميق الخلافات العربية-العربية ورفع مستوى التوتر بين عدد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وشدد على أنه "بغض النظر عن اللغط الذي حدث حول مصير مشروع قرار بعينه" في إشارة إلى اجتماع 9 أيلول الجاري، على "وجود عامل مشترك يجمع بين كافة الدول العربية.. ويتمثل في ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ 4 يونيو 67 وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة الي النور علي كامل هذه الأراضي بما فيها القدس الشرقية حتى يتحقق السلام".
وتأتي تصريحات أبو الغيط بعد توجه بعض الدول العربية في الخليج إلى تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، مما زاد في تعميق الخلافات العربية-العربية ورفع مستوى التوتر بين عدد من الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
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