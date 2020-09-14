في هذه المحافظة..طريقة غريبة لتصفية الخلافات الزوجية بتصادم السيارات

لجأ زوجان الى تصفية خلافاتهما بطريقة غريبة، عبر التصادم بالسيارات وذلك على طريق مصيف بيرمام ـ اربيل.

وذكرت مديرية شرطة اربيل خلال بيان تابعته الخليج 365، ان "تصادم سيارتين " جيلي ـ ويارس" على طريق اربيل ـ بيرمام، لم يسفر عن خسائر بشرية"، مشيرة الى "الحاق اضرار كبيرة بالسيارتين".

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واضافت ان "التحقيقات بينت، وجود خلافات بين الزوجين، (سائقا السيارتين) ما افضت الى التصادم"، لافتة الى "مشاكل سابقة بينهما، وحينما اراد الزوج رؤية اطفاله يوم الحادث، نشب خلاف جديد بينهما، غادرت الزوجة بسببها المنزل لتسجيل شكوى قانونية".

وتابعت ان "الزوج حاول اللحاق بزوجته، وحدث التصادم اثناء التسابق، لمنعها من تسجيل الشكوى"، مشيرة الى ان "الزوجة طلبت تعويضا ماديا عن الاضرار التي لحقت بسيارتها".