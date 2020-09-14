نائب: الكاظمي المسؤول الأول عن نجاح أو فشل أي أسماء يختارها لرئاسة الهيئات المستقلة

اعتبر النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول أمام البرلمان والجماهير عن نجاح او فشل اي اسماء يختارها للتصدي الى رئاسة الهيئات المستقلة وأي مناصب أخرى.



وقال ابو الجون في حديث لـ الخليج 365، إن "التغييرات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء في بعض المناصب وعدد من المؤسسات والهيئات المستقلة، ورغم وجود ملاحظات على بعض الأسماء لدينا، فإننا سنترك الخيار اولا الى مجلس النواب حين ارسال الاسماء له للتصويت عليها، وأيضاً فنحن نترك الخيار الى رئيس مجلس الوزراء في تحمل مسؤولية الأسماء التي يختارها للتصدي الى المناصب المهمة وبما يلبي مطالب الجماهير ودعوات المرجعية"، مبيناً ان "أي نجاح او فشل لأي اسماء يتم ترشيحها يتحملها الكاظمي بشكل كامل".



وأضاف أن "كتلة بدر البرلمانية كان موقفها واضح برفض المحاصصة والحزبية في الحكومة الجديدة وتركت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لاختيار من يراهم مناسبين لحكومته، وهو نفس الموقف اليوم الذي نتبناه في اي اسماء تطرح للهيئات المستقلة، وسنعمل على دراسة السير الذاتية الى الأسماء المعلنة ومدى كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على التصدي للمهام المكلفة فيها، ومدى قربها الى الجماهير وبعدها عن الاحزاب لتلبية المطالب الجماهيرية، وحينها سنعمل على تقييم تلك الاسماء".

