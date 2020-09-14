الشابندر: قرارات الكاظمي اليوم عادلة جدا في توزيع المناصب الحساسة على الكتل السياسية

اكد السياسي عزت الشابندر، الاثنين، ان قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم عادلة جدا في توزيع المناصب الحساسة على الكتل السياسية. وقال الشابندر في تغريدة تابعتها الخليج 365، "(اصلُ ريّسنا مبيزعلش حدّ ابداً).. ‏الحقُّ يُقال بأن الكاظمي في قراراتهِ التاريخية اليوم وتأكيداً لمنهجهِ في الإصلاح و التغيير و إلغاء المحاصصة و القضاء على الفساد كان ولا يزال عادلاً جداً في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية". واضاف "مبروك ثوّار تشرين".

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