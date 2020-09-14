الخليج 365الإثنين 2020/9/14 04:05 م بتوقيت أبوظبي
تسببت تغريدات منددة كتبها السفير الألماني لدى طهران، هانس-أودو موتسِل، بشأن إعدام المصارع نويد أفكاري، في استدعائه لدى الخارجية الإيرانية.
ورغم الإدانات والمناشدات الدولية، نفذت إيران، أمس الأول السبت، حكم الإعدام بحق أفكاري، بعد إدانته بطعن موظف خلال أعمال شغب اندلعت في مدينة شيراز عام 2018.
وقالت الخارجية الإيرانية إنه تم استدعاء السفير الألماني، وجرى إبلاغه بإدانة تلك التغريدات المنددة بإعدام أفكاري.
وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الامتناع عن تنفيذ حكم الإعدام هذا، فضلا عن الرسائل التي انتشرت بها مواقع التواصل الاجتماعي تناشد السلطات في طهران عدم تنفيذ العقوبة بحق المصارع.
وفي 2019 أعدمت إيران ما لا يقل عن 251 شخصا، وفقا لأحدث تقرير نشرته منظمة العفو الدولية عن عقوبة الإعدام.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة المصارع أفكاري تستدعي سفير ألمانيا للخارجية الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.