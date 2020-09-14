نتنياهو في "بلير هاوس" عشية توقيع السلام مع الإمارات والبحرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى العاصمة واشنطن، استعدادا لتوقيع اتفاقيتي السلام مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في البيت الأبيض.
ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي في مبنى "بلير هاوس" المقابل للبيت الأبيض، والذي يخصص لاستضافة كبار الضيوف في واشنطن.
ويرافق نتنياهو في زيارته رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات، والمستشار السياسي رؤوفين عازر، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية طال بيكر.
والجمعة الماضية أعلنت البحرين عن اتفاق سلام مع إسرائيل، لتكون ثاني دولة عربية خلال شهر، بعد الإمارات، تتوصل إلى هذه المعاهدة التي تعد بمكاسب كبيرة على المستويات التجارية والسياحية.
ومن المقرر أن يستضيف ترامب، غدا الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وسيقود وفدا الإمارات والبحرين، وزيرا خارجية البلدين، في حقبة جديدة تصبو نحو تعاون مثمر بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة بينها الأعمال والعلوم والطاقة.
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