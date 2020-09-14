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صحف عالمية: فساد ناصر الخليفي يمثل إحراج لقطر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

صحف عالمية: فساد ناصر الخليفي يمثل إحراج لقطر

متابعات_ الخليج 365

تناولت الصحف العالمية، محاكمة القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس قنوات بي إن سبورت، في قضايا فساد.

 

وقالت  "ديلي ميل" البريطانية، تحت عنوان: "محاكمة الفيفا، محاكمة فالكه والخليفي تبدأ في محكمة سويسرية"، إن فالكه من المتوقع أن يواجه السجن لمدة 5 سنوات.

 

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وأضافت إنه بالنسبة للخليفي فهو يواجه تهمة تحريض فالك على ارتكاب أفعال إجرامية في الإدارة وهي تهمة قد يصل الحكم فيها للحبس خمس سنوات.

 

ومن جانبها قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، في تقريرها عن المحاكمة: "محاكمة جنائية تسلط الضوء على ناصر الخليفي والفيفا".

 

الصحيفة وصفت المحاكمة بأنها منتظرة بسبب العديد من القضايا المتهم بها الثنائي، ووصفتها بأنها ستسبب إحراجاً كبيراً لقطر وباريس سان جيرمان والفيفا واليويفا أيضاً.

 

الصحيفة السويسرية الشهيرة "لوماتان" وصفت القضية بعنوان: "محاكمة الضغط العالي"، وقالت في هذا الصدد: "قضية مهمة للغاية ستنظر فيها المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية انطلاقا من يوم 14 سبتمبر الجاري".

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