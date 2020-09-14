القيادة السياسية بالإمارات: لن ترك السودان في أزمة الفيضانات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في الأيام الأخيرة، تأثرت آلاف الأسر السودانية بالفيضانات والأمطار التي ضربت 16 ولاية سودانية، مخلفة أضرارا وتاركة إياهم دون مأوى.

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وأكد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، تضامن الإمارات العربية المتحدة، مع دولة السودان.

وقال بن زايد عبر تويتر: "تضامننا مع السودان الشقيق لتجاوز محنته إثر السيول والفيضانات التي اجتاحته وأسفرت عن خسائر في الأرواح .. وخالص تعازينا ومواساتنا إلى أسر الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للشعب السوداني الشقيق من كل مكروه"