لجنة واحدة.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية للطلاب المتخلفين عن الدور الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحََا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.
وفي ذات الإطار أوضح حجازي أن موعد انتهاء قبول طلبات الطلاب المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الثانى يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، ولن يستفيد من تظلمه إلا الطالب المتقدم لامتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية أو الطالب الراسب فقط.
وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد الكراسات التي استفادت من التقدم بتظلم للدور الأول هي (33159) كراسة من إجمالى عدد الكراسات التى تم تقديرها بجميع القطاعات قبل إعلان نتيجة الدور الأول لجميع الطلاب المتقدمين والتى وصل إلى (8004000) كراسة مما يدل على أن نسبة تعديل الدرجات بلغت (%0.4) من إجمالي عدد الكراسات التى تم تقديرها وهو مؤشر يدل على جودة أعمال التقدير، ويؤكد على ثقة الوزارة الكاملة فى كفاءة السادة المعلمين المنتدبين لأعمال التقدير، وأن الوزارة لا تتهاون أبدًا فى إعطاء أى طالب حقه كاملاً.
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