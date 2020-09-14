15 صورة خلال افتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه حداد عبد التواب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الاثنين، مكتب التصديقات والخدمات القنصلي أمام الجمهور، وبدأ المكتب في تقديم خدماته واستقبال المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسلامة على مدير عام مكاتب التصديقات، ومحمد نجيب الشاذلي مدير مكتب تصديقات الديوان، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه المحافظ، خالص التهاني لأهالي المنيا على افتتاح المكتب، والذي سيقدم كافة الخدمات القنصلية، تسهيلًا على المواطنين في توثيق الأوراق، بدلًا من معاناة السفر إلى المحافظات المجاورة، وأكد المحافظ، أن افتتاح المكتب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتوفير كافة الخدمات.

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وأشاد حداد عبد التواب، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، بالجهد والدعم الذي قدمته محافظة المنيا لتجهيز وإعداد المكتب، إذ تُعد المحافظة من أكثر المحافظات تجاوبا وانجازا للعمل مع وزارة الخارجية، كما وفرت المحافظة كافة التجهيزات والدعم للمكتب.

وأعلن نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أن مكتب تصديقات المنيا لن يكون مكتبًا للتصديق والتوثيق فقط بل سيقدم كافة الخدمات القنصلية، وسيكون حلقة وصل بين المحافظة ووزارة الخارجية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، مقر المكتب الملحق، بأحد المباني المجاورة لمجلس مدينة المنيا بشارع كورنيش النيل، وتابع المحافظ انتظام العمل، مؤكدا على تقديم كافة أوجه سبل الدعم والمساندة للمكتب والذي سيخدم أهالي المحافظة.