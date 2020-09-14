مسؤولة إماراتية: الإسرائيليين والفلسطينيين جيران يحتاجون إلى حل عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

كتبت مسؤولة إماراتية في صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن بلادها لا تزال ملتزمة بحل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط، وذلك قبل يوم واحد من توقيع بلادها معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل.

وكتبت هند العتيبة مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في صحيفة "هآرتس": "التزامنا العميق وطويل الأمد تجاه الشعب الفلسطيني راسخ".

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وقالت للإسرائيليين :"بصفتنا الدولة العربية الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فإننا سندعو بقوة لحل الدولتين".

وكتبت أن "موقف الإمارات واضح: نسعى إلى سلام دافئ مع إسرائيل"، لكنها لفتت إلى أن "الإسرائيليين والفلسطينيين جيران ويحتاجون إلى حل عادل ودائم لهذا الصراع المستمر منذ عقود".

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في حفل التوقيع الرسمي غدا الثلاثاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما من المقرر أن يتم غدا أيضا توقيع اتفاق مماثل بين البحرين وإسرائيل.