رئيس الوزراء الفلسطيني: غدا يوم أسود في تاريخ الأمة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (بي بي سي):

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مراسم توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين غدا في واشنطن بأنها "يوم أسود في تاريخ الأمة العربية".

وقال اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله “نشهد غدا يوما أسود في تاريخ الأمة العربية وهزيمة للجامعة العربية".

وأضاف أنه "يدرس مجلس الوزراء التوصية للرئيس بتصويب علاقة فلسطين مع الجامعة العربية التي تقف صامتة أمام الخرق الفاضح لقراراتها ".

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وفى غضون ذلك، وصل الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن بصحبة مسؤولين إسرائيليين أبرزهم رئيس الموساد يوسي كوهين.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يوقع على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في مراسم احتفالية داخل البيت الأبيض.

ومن جانبه، صرح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن " التطورات التي تشهدها المنطقة وبالذات ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، لن تؤثر على الإجماعٍ العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كشرط أساسي لكي يتحقق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط ".