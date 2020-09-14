لبحث موقف المشروعات المتعثرة.. محافظ أسيوط يستقبل مستشار مجلس الوزراء -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، اللواء هشام على السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتعثرة بكافة القطاعات وكذلك مناقشة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ بها.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان، والمهندس أسامة أنور وكيل وزارة الكهرباء، والمهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال اللواء هشام على السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، إن الهدف من زيارته مراجعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية وأسباب التعثر لكل مشروع على حدة والبحث عن آليات عمل جديدة ومقترحات تساهم تذليل العقبات لاستكمال تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى إنه سيتم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشروعات للوقوف على الموقف التنفيذي لها على أرض الواقع ومناقشة المسئولين بها حول نسب الانجاز وما تحقق فيها وأهم المعوقات والتحديات التي تؤخر تنفيذ تلك المشاريع لدفع العمل بها.

وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء – عن دعمه الكامل لتذليل كافة العقبات لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها في توقيتاتها المحددة مصدرًا تعليماته لكافة القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات الخدمات بكافة قرى ومراكز المحافظة للوقوف على نسب الانجاز.