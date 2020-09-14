إندونيسيا تسجل 3141 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - أ ش أ سجلت إندونيسيا 3 آلاف و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 221 ألفا و523 حالة. وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 8 آلاف و841 حالة وفاة، بعد تسجيل 118 حالة جديدة بينما بلغت حصيلة المتعافين 158 ألفا و405 حالات. وسجلت العاصمة جاكرتا 879 حالة إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي 55 ألفا و99 حالة.

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