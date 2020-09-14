برلماني: الحكومة قدمت حزمة تيسيرات كبيرة للتصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان، إن الحكومة قدمت حزمة من التيسيرات المالية والإدارية للتسهيل على المواطنين لتوفيق أوضاعهم والتصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن النزول بسعر المتر في القرى إلى50 جنيهًا شيئ جيد وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل خطوة إيجابية لتشجيع المواطنين لتصحيح الأوضاع بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى منح المواطن شهرين لاستكمال مستنداته.

ووصف النائب علاء والي، استجابة المحافظين السريعة للنزول بالأسعار وتخفيض سعر متر المخالفة بأنه خطوة إيجابية لصالح المواطن، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإنهاء مشكلة مخالفات البناء مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين ووجهت المحافظين بمنح تخفيضات للغير قادرين وفي نفس الوقت لابد من الحافظ على حق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأضاف أن ما يتم تحصيله من مبالغ مالية كلها سوف تعود بالنفع على المواطن في استكمال مشروعات الصرف الصحي وكذلك محطات المياه الجاري إنشاؤها والمتوقف العمل بها في بعض القرى والتي تحتاج لتمويل مالي لاستكمال هذه المشروعات وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأوضح "علاء والي"، أن البناء العشوائي والمخالف يستنزف موارد الدولة في الوقت الذي حققت فيه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجاز كبير في ملف العشوائيات وحولت المناطق العشوائية إلى مناطق جمالية راقية والتي تعد نقلة كبيرة في هذا الملف.

وطالب المهندس علاء والي، الحكومة بمزيد من الدعم للقرى والنجوع والطبقات الفقيرة حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم المخالفة وانهاء هذه المشكلة بكل سهولة ويسر في ظل التسهيلات التي قدمتها الحكومة في هذا الملف الشائك حتى يتم الانتهاء منه بكل سهولة ويسر.