الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء المكلف مستجدات تشكيل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ
أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، ظهر اليوم، مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، والذي أطلعه على آخر المستجدات والاتصالات التي يجريها في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء المكلف – في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء - إنه حضر إلى قصر بعبدا الجمهوري لمزيد من التشاور مع رئيس الجمهورية في شأن تأليف الحكومة الجديدة.
وكُلف الدكتور مصطفى أديب سفير لبنان لدى ألمانيا، قبل أسبوعين، بتولي مهمة رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قال إنه سيعمل على تأليف سريع للحكومة الجديدة، متعهدا أن يكون فريقه الوزاري متناغما ومن الاختصاصيين (الخبراء) للبدء بصورة فورية في عملية إنقاذ لبنان الذي يشهد تدهورا متسارعا في الأوضاع المالية والاقتصادية.
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