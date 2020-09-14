رئيس الوزراء الفرنسي : نصف فرنسا مصنّفة "حمراء" وحدّة الفيروس لم تتراجع

قال رئيس الوزراء الفرنسي،جان كاستيكس، أمس الجمعة ،إن تطور انتشار الفيروس يشير إلى "تدهور واضح"، مستبعدا في الوقت نفسه فرض "عزل معمّم".

وأوضح أن "حدة الفيروس لم تتراجع وهو سيتواصل بضعة أشهر, لكن علينا أن نتمكن من التعايش معه من دون أن ندخل مجددا في منطق العزل المعمّم".

وأوضح"كاستيكس" أن 42 مقاطعة فرنسية نحو نصف البلاد، باتت مصنّفة "حمراء"

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وقبل ذلك، كانت سويسرا صنّفت تسع مناطق فرنسية بينها "إيل دو فرانس" وضمنها" باريس" و"مقاطعة بروفانس"-"ألب ماريتيم"-كوت دازور "منطقة عالية المخاطر" بسبب عدد الإصابات المرتفع فيها.

وكانت فرنسا قد سجّلت، أول أمس الخميس، 9843 إصابة جديدة بالفيروس و هو رقم قياسي منذ بداية تفشي الوباء.