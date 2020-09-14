"مراسلون بلا حدود" : الوضع الصحّي للصحفي الجزائري خالد درارني "مقلق" ويجب الإفراج عنه

قالت منظّمة "مراسلون بلا حدود" إنّ لجان دعم الصحفي الجزائري "خالد درارني" طالبت الجمعة بالإفراج "الفوري" عنه نظرا إلى وضعه الصحّي الذي "يثير القلق بشكلٍ خاصّ"، وفق ما ورد بوكالة "فرانس براس".
وقالت منظّمة "مراسلون بلا حدود" إن درارني ظهر خلال جلسة الاستئناف الثلاثاء "نحيفا للغاية، وضعيفا جدا".
وأضافت المنظمة أنّ "لجان الدعم الجزائري والدولي لخالد درارني تُوجّه دعوة مشتركة للسلطات الجزائريّة إلى العودة للمنطق والقانون والإفراج الفوري وغير المشروط عن خالد درارني الذي أصبحت حالته الصحّية مقلقة بشكل خاصّ".
وتابعت المنظمة في بيان "أصبح من الضروريّ وضع حدّ للمضايقات القضائيّة التي تستهدفه، لأنّ الإجراء الجائر ضدّه يُعرّض صحّته للخطر".
ورفض درارني التّهم الموجّهة إليه، وهي "المساس بالوحدة الوطنيّة" و"التحريض على التّجمهر"، مؤكّدا أنّه "لم يقم سوى بعمله كصحافي".
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