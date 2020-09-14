فرنسا / جدل واسع بعد منع فتاةٍ ترتدي فستانًا مفتوح الصدر من دخول "متحف أورساي"

أثار موضوع منع زائرة من دخول متحف أورساي بباريس مؤخرا بسبب فستانها، مفتوح الصدر، جدلا واسعا في فرنسا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على الرغم من تقديم إدارة المتحف "إعتذارها" عبر تغريدة على "تويتر" على ما بدر من مسؤولي الأمن تجاهها ومنعهم لها من دخوله.

وذكرت الفتاة وإسمها "جين"، وهي من هواة الرسم والفنون التشكيلية، في خطابها أنها ذهبت مع إحدى صديقاتها لزيارة بعض المعارض في المتحف، وأثناء وقوفها في الصف إستعدادا للدخول إقتربت منها إحدى المسؤولات عن الأمن وطلبت منها وضع معطف أو سترة لتغطية صدرها، موضحة لها أنه لا يمكنها دخول المتحف بفستانها مفتوح الصدر "ديكولتيه"، بإعتباره غير ملائم لزيارة المتحف.

وبعد نقاش مطول، إنتهى الموقف بقبول "جين" وضع سترة تخفي الجزء العلوي من جسدها.

وفي رد على الواقعة، نشرت إدارة متحف أورساي التي علمت بالواقعة من مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة تعتذر فيها عما حدث، نافية علمها بوقوع الحادثة لأن مسؤولي الأمن خارج المتحف الذين يعملون لدى شركة خاصة لم يرفعوا لها تقريرا بالواقعة.