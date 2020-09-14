الشرطة البيلاروسية تعتقل 774 متظاهرًا

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الإثنين، اعتقال 774 متظاهرًا خلال الأنشطة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمس في أنحاء البلاد.

قالت المتحدثة باسم الوزارة، أولجا تشيمودانوفا - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه تم تنظيم 28 نشاطًا احتجاجيًا يوم أمس في أنحاء بيلاروسيا ولم يتجاوز عدد المشاركين فيها 22 ألف متظاهر.. مضيفة أنه تم اعتقال 774 متظاهرًا

من بينهم 500 في العاصمة مينسك لانتهاكهم القانون.



وذكر البيان أن نحو 544 شخصًا سيظلون رهن الاحتجاز لحين انعقاد جلسات الاستماع الإدارية.



وأشارت وزارة الداخلية البيلاروسية إلى أن المحتجين ألحقوا الضرر بثلاث سيارات تابعة للشرطة في مدينة نوفوبولوتسك، وهاجم أحد المتظاهرين ضباط الشرطة في مدينة موجيليف، كما اضطر

ضباط إنفاذ القانون في مدينة بريست إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين لضمان سلامة المرور.



يُشار إلى أن الاحتجاجات في بيلاروسيا اندلعت منذ يوم 9 أغسطس في العاصمة مينسك وعدد من المدن الأخرى في البلاد، أعقاب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، ووقعت العديد من الاشتباكات بين المتظاهرين وضباط إنفاذ القانون، ويواصل مجلس التنسيق المعارض دعوة المواطنين إلى الاستمرار في الاحتجاجات بينما تؤكد السلطات البيلاروسية ضرورة وضع حد للأنشطة غير المصرح بها.

