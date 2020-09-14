بـ57 حالة.. روسيا تسجل أدنى عدد للوفيات اليومية بكورونا

سجلت روسيا، اليوم الإثنين، 57 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة في أدنى مؤشر منذ أسبوع، بينما عاود معدل الإصابات اليومي للارتفاع، وبلغ 5509 مقابل 5449 في إحصائية أمس، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وبحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس
وحسب بيانات المركز، فإن 25,2% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وفي العاصمة موسكو تم رصد 696 إصابة و11 وفاة بالفيروس خلال اليوم الماضي مقابل 650 إصابة و14 وفاة في إحصائية الأحد، ما رفع مجموع الحالات إلى 271793 إصابة و4993 وفاة، ومع تعافي 824 مريضًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ إجمالي حالات الشفاء في المدينة 170985.
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