في إيران.. 2619 إصابة و156 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم الإثنين، تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات

في إيران 23 ألفا و313 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 348 ألفا و13 شخصا.ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن سادات لاري قولها إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 2619 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 404 آلاف و648 شخصا.وأشارت إلى أن 1382 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.