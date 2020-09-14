وزير الاقتصاد الفرنسي: عدم نشر تقنية الجيل الخامس في بلادنا يعد خطأ كبيرا

دافع وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لو مير" عن نشر تقنية الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة "جي 5" في البلاد ووصف عدم نشره ب "الخطأ الكبير".
وشدد "لومير"، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم الإثنين، على ضرورة نشر تقنية الـ "جي 5" في
وقال الوزير الفرنسي إنه سيكون خطأ فادحا بالنسبة لفرنسا عدم نشر هذه التقنية حيث يمكنها التأثير سلبيا على تقدم الطب وإدارة تدفقات الطاقة وإدارة النقل.
يذكر أن تقنية شبكات الجيل الخامس"جي 5" أحدث تكنولوجيا خلوية حتى الآن، وبشكل دقيق هي مجموعة القواعد التقنية الحديثة التي تحدد طريقة عمل الشبكة الخلوية، بما في ذلك الترددات المستخدمة وكيفية التعامل مع المكونات المختلفة للشبكة مثل معالجات الحاسب والهوائيات مع إشارات الراديو وتبادل البيانات معها لزيادة سرعة الشبكات اللاسلكية.
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