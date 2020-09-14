ترامب يوعد بعدم فرض القيود الصحية بعد زيادة معدل الانتحار بسبب كورونا

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه لأنصاره في هندرسون بولاية نيفادا يوم أمس، بأنه لن يعيد فرض قيود صحية صارمة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد زيادة معدلالانتحار، والعنف المنزلي، وتعاطي المخدرات، بين المواطنين، على عكس تمسك منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن بالقيود الصارمة، قائلاً: "إن الديمقراطيين، يمسكون الآن بالسلطة في جميع

الولايات التي تحافظ على القيود الصحية"، يأتي ذلك وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأشار "ترامب" خلال خطابه، إلى أن إغلاق البلاد، يدمر حياة وأحلام عشرات الملايين من الأمريكيين، مضيفًا: "انظروا إلى ولاية كارولينا الشمالية، وبنسلفانيا - في جميع الولايات التي

تستمر فيها القيود، فإن الأمور لا تسير على ما يرام في كل هذه الولايات، ويجب على الحكام من الديمقراطيين أن ينظروا إلى معدل الانتحار، والعنف المنزلي، والمخدرات، وكل هذه المشاكل، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك، ويجب فتح البلاد".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط زيادة معدل الانتحار والعنف المنزلي وتعاطي المخدرات باستمرار القيود الصحية المفروضة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات.