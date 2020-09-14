مقتل 10 إيرانيين في ريف دير الزور خلال ضربات يرجح أنها إسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - منذ 14 دقيقة

للمرة الثالثة على التوالي استهدف طيران من المرجح أن يكون اسرائيليا بحسب ما أفاد المرصد السوري، مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، حيث أوقعت الضربات 10 قتلى .

وفي التفاصيل أنه دوت ستة انفجارات قوية صباحا في مدينة البوكمال بريف دير الزور، استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في منطقة “الثلاثات” جنوب مدينة البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور الشرقي. وأجدت الضربات إلى مقتل 10 ، 8 منهم من الجنسية العراقية، واثنين منهم من الجنسية السورية، وعلى الفور سارعت سيارات إسعاف من مدينة البوكمال نحو مواقع الضربات الجوية، وتسبب القصف بتدمير مستودعات ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات.

وهذه الضربة ليست الاولى، فيحسب المرصد السوري، استهدف الطيران الاسرائيلي في 3 أيلول، مواقع للقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، في منطقة الثلاثات ضمن بادية البوكمال بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، حيث وثق المرصد السوري مقتل 9 من تلك الميليشيات وجرح آخرين.

كما قد استهدف موقعاً تابع لـ “ميليشيا حزب الله العراقي”، يقع على بعد 5 كلم عن قلعة الرحبة بأطراف مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، وأوقع قتلى أيضا.