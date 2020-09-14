كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - منذ ساعة واحدة الجبير يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّ وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني “المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني”.

ووافقت البحرين، الحليف الوثيق للسعودية، يوم الجمعة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث التطورات الإقليمية مع وزير خارجية البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.