كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات تدشن المرحلة مستشفى ميداني لعلاج متضرري الفيضانات بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، تدشين المرحلة التشغيلية التجريبية للمستشفى الإماراتي السوداني الميداني المتنقل في منطقة التمنيات شمال مدينة الخرطوم بحري بهدف تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقاية تطوعية بإشراف أطباء من الإمارات والسودان من المتطوعون في برنامج القيادات الانسانية العربية الشابة.

وجاءت المرحلة التشغيلية للمستشقى الميداني، تحت شعار على خطى زايد بمبادرة مشتركة من زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني وبالشراكة مع المركز السوداني للتطوع ومؤسسة دواء بلا حدود بهدف التخفيف من معاناه المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن.

وثمن أهالي منطقة التمنيات شمال مدينة الخرطوم بحري بمستوى الخدمات التطوعية الصحية للفرق الطبية الإماراتية والسودانية والتي ساهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى من النساء والأطفال وكبار السن، وأشادوا بجهود دولة الامارات والسودان في مجالات العمل الإنساني.

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وكان عصام العجمي المدير التنفيذي لمبادرة امارات العطاء، أكد أن الفرق الطبية التطوعية الإمارتية السودانية تطوعت للعمل في المستشفى الميداني بهدف تقديم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية وقائية للمتضررين من جراء الفيضانات في بادرة إنسانية تعزز التعاون بين الأطباء الشباب من البلدين الشقيقين وتحفز العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية الإماراتية والسودانية.

وأوضح يوسف عبدالله اليتيم رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر أن المستشفى الميداني الاماراتي السوداني التطوعي وعياداتها المتحركة تعمل في محطتها الحالية في القرى السودانية ضمن حملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية انسجاما مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.