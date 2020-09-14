البرلمان يسائل آيت طالب حول صفقات وزارته خلال الجائحة وتداعيات البؤر الصناعية

يستعد مجلس النواب لمساءلة وزير الصحة، خالد آيت طالب، من جديد، في ظل تزايد أعداد المصابين، والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن البرلمان، اليوم الاثنين، أن لجنة القطاعات الاجتماعية، ستنعقد، يوم الخميس المقبل، بحضور وزير الصحة، خالد آيت طالب، لمناقشة مواضيع تتعلق بالصفقات، التي أبرمتها الوزارة، خلال الجائحة، وتطور الوضع الوبائي المقلق في الآونة الأخيرة، وكذا تداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية، والوحدات الإنتاجية، والصناعية.

وينتظر أن تسائل اللجنة نفسها وزير الصحة عن مدى تحفيز العاملين في قطاع الصحة كذلك، وتقييم فترة الحجر الصحي.

ويعقد الاجتماع بطلب من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي.

وكانت صفقات، أبرمتها وزارة الصحة، قد أثارت الكثير من الجدل، خصوصا المتعلقة منها بمواد مرتبطة بتحاليل فيروس كورونا المستجد، والتحاليل السريعة للفيروس.