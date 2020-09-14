نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية اليوم الاثنين في عدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، اليوم الاثنين، عددا من عمالات، وأقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن الزخات الرعدية ستهم ما بين الساعة الواحدة بعد الزوال والعاشرة ليلا، عمالات، وأقاليم الحسيمة، وأزيلال، وبولمان، والدريوش، والراشيدية، وفجيج، وجرسيف، وإفران، وجرادة، وميدلت، ووجدة – أنجاد، وصفرو، وتاوريرت، وتازة، وتنغير.

وأضافت أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بالبرد، أو هبات رياح.