أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، اليوم الاثنين، عددا من عمالات، وأقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن الزخات الرعدية ستهم ما بين الساعة الواحدة بعد الزوال والعاشرة ليلا، عمالات، وأقاليم الحسيمة، وأزيلال، وبولمان، والدريوش، والراشيدية، وفجيج، وجرسيف، وإفران، وجرادة، وميدلت، ووجدة – أنجاد، وصفرو، وتاوريرت، وتازة، وتنغير.
وأضافت أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بالبرد، أو هبات رياح.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة خاصة.. زخات رعدية قوية اليوم الاثنين في عدد من مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.