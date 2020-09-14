الأصالة والمعاصرة ينتقد تدبير الحكومة للجائحة: قرارات مرتبكة وارتفاع منسوب الاحتقان مقلق

حمل حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة، مسؤولية التحديات التي باتت تواجهها البلاد، بسبب “القرارات المرتبكة”، تزامنا مع جائحة كورونا التي تمس المغرب بشكل كبير.

وقال المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ له أصدره مساء أمس الأحد، أنه يعبر عن قلقه الكبير من الارتفاع المهول في أعداد الوفيات وأعداد المصابين بفيروس “كوفيد 19″، مما بات يهدد بارتفاع حجم التحديات المختلفة التي ستواجهها البلاد مستقبلا.

واعتبر الحزب أن “هذا الاستفحال ليس إلا نتيجة طبيعية للقرارات المرتبكة للحكومة وهي تواجه هذا الوباء، إذ لا تزال تفتقدة لتصور واضح في إدارة أزمة كورونا، ذ ولا يزال القرار الحكومي مشتت بين القطاعات الوزارية دون خيط ناظم”، متهما رئيس الحكومة بالهروب من تحمل مسؤولياته و مهامه الدستورية.

أما بخصوص الوضع الاجتماعي، يقول الأصالة والمعاصرة أنه أصبح يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان بسبب الأعطاب البنيوية السابقة، وكذلك بسبب انعكاسات الجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية، وصار ينذر بالقلق، ويتطلب ضرورة سن الحكومة لإجراءات اجتماعية جديدة وبشكل عاجل، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية و من درجة الاحتقان الذي بلغته.

بلاغ الحزب الذي يتزامن مع الدخول البرلماني الجديد، جدد أعضاء المكتب السياسي تثمينهم لمضمون المذكرة المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة، داعين قيادة الحزب إلى العمل على تعميق هذا التنسيق بصورة أكبر خلال الدخول البرلماني والسياسي المقبلين.