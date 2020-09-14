الحكم هشام التيازي يتحدى لجنة التحكيم ويطالب بلقاء لقجع لإنصافه

بعث هشام التيازي، الحكم المغربي، رسالة إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لمطالبته بالتدخل لإنصافه مما وصفه بالحيف، الذي تعرض له من قبل اللجنة المركزية للتحكيم.

وكان التيازي قد تعرض لعقوبة الإيقاف مدى الحياة، على إثر أخطاء ارتكبها في مباراة أولمبيك خريبكة، ويوسفية برشيد في الدوري، قبل أن يستأنف قرار التوقيق، ليحصل على البراءة، لكنه لم يتم تعيينه لقيادة أية مباراة منذ صدور الحكم.

وطالب التيازي في رسالته بتدخل لقجع شخصيا لإنصافه، ورفع الظلم عنه، الذي تعرض له من طرف اللجنة المركزية للتحكيم، طوال 9 شهور.

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وأكد الحكم نفسه أنه عانى خلال الفترة المذكورة، بسبب التعسف، والتماطل في استعمال السلطة، مشيرا إلى أنه لم يتوصل بأي رد على مراسلاته السابقة، وبعد سد كل الأبواب، التي طرقها من أجل إنصافه، لم يجد خيارا سوى طلب مقابلة لقجع، يوم الأربعاء المقبل، لطرح مشكلته، وشرح تفاصيل معاناته.

وأشار التيازي، في الرسالة ذاتها، إلى أن اللجنة المركزية للتحكيم خرقت جميع القوانين، وتعمدت تلطيخ سمعته بكل الوسائل، وهو في نهاية مشواره التحكيمي.