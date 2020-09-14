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شكرا لقرائتكم خبر عن رواد مواقع التواصل المصري للناشط المصري "بهي الدين حسن": خاين لوطنه وعامل زي الإخوان والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، درسيا قاسيا إلى الناشط المصري بهي الدين حسن. مؤكدين استمراره في العمل على نشر الأكاذيب والسموم بهدف خلق الفوضى فى مصر.
واضاف النشطاء أنهم لن يسمحوا بذلك، متابعين: عمرنا ما شوفناك بتدافع عن حد عدل، واحنا فهمنا خلاص أنت لحساب من تعمل، والكل عارف أنك معذور ومحتاج قرشين.
وتابعوا: نفسنا تطلع تتكلم ولو لمرة واحدة عن معاناة أسر ومصابين شهداء الوطن لكن طبعا عارفين أن ده مستحيل يحصل لأنك خاين لوطنك. وعامل زي الإخوان كلهم طينة واحدة، وليس بغريب لأنك حما الارهابي الناشط المصري علاء عبد الفتاح.
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