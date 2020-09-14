شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. حظر تجمع أكثر من 6 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البريطانية اليوم عن بدء تطبيق لائحة عزل إجتماعي لمواجهة الإرتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، يمنع تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة الا في حالات خاصة تشمل مناطق العمل والتعليم وتجمعات الأسر.

كما سمحت اللائحة لدور العبادة والصالات الرياضية والمطاعم وبعض القطاعات الخدمية بإستقبال أكثر من ستة أشخاص بعد التأكد من إتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ سياسات التباعد الإجتماعي.

وأوضحت السلطات أن مخالفة اللائحة يعرض للمسائلة القانونية والغرامة بمبلغ يصل إلى 3200 جنيه استرليني.