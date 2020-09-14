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السفير الأمريكي لدى الصين يترك منصبه دون أسباب

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكي لدى الصين يترك منصبه دون أسباب والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين إن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستاد سيترك منصبه.

وكتب على تويتر يقول "أشكر السفير تيري برانستاد على خدمته للشعب الأمريكي على مدى أكثر من ثلاث سنوات كسفير للولايات المتحدة لدى الصين ". ولم يورد بومبيو سببا لترك السفير لمنصبه.

وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية نقلا عن مصدر لم تعرفه إن برانستاد (73 عاما) من المرجح أن يغادر بكين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر.

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