تعرف على بعض شاغلي المناصب العليا الجدد بحكومة الكاظمي

كشف مصدر مطلع، عن بعض أصحاب الدرجات الخاصة الذين تم تعيينهم اليوم الاثنين، فيما اشار الى ان بينهم المتحدث باسم تحالف الحلبوسي ووزير بحكومة المالكي سابقا. واجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تغييرات كبيرة في عدد من المناصب .

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