عضو بخلية الأزمة النيابية: انخفاض شدة وشراسة كورونا في العراق

قال عضو خلية الأزمة النيابية، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب حسن خلاطي، الاثنين، إن "شدة وشراسة" فايروس كورونا في العراق انخفضت.
وأضاف، أن "ذلك الأمر ربما ينطبق على المحافظات الاخرى ويؤشر أنه انخفاض في أعداد الراقدين وليس في عدد الإصابات"، متابعاً: "لقد أشرنا وبشكل واضح انخفاض شدة الوباء وشراسة الفايروس بما يمكن عدد كبير من المرضى من الاكتفاء بالعلاج المنزلي".
وتابع، أن "هناك فرصة كبيرة أمام دوائر الصحة في المحافظات لتنفيذ التوجه الحالي بإنشاء مستشفى وبائي مركزي بسعة سريرية كبيرة خارج المستشفيات وحسب توجيهات وزارة الصحة"، مشيراً إلى "إمكانية عودة المستشفيات إلى خدماتها الاعتيادية قبل الوباء الفايروسي مع الاحتفاظ بردهة وبائية واحدة في كل مستشفى".
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