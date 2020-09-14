مصدر: مدير عام بالبنك المركزي يقدم طلب إجازة ونائب المحافظ يطلب إحالته للتقاعد

كشف مصدر مطلع، الاثنين، عن تقديم مدير عام الدائرة الإدارية في البنك المركزي طلباً لمنحه إجازة لمدة عام، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن نائب محافظ البنك قدم طلباً لإحالته إلى التقاعد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير عام الإدارية في البنك المركزي قدم طلب إجازة لمدة عام"، مضيفاً أن "نائب محافظ البنك المركزي قدم طلباً لإحالته إلى التقاعد".
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بعد تكليف مصطفى غالب محافظاً جديداً للبنك المركزي".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، اليوم الاثنين، تغييرات في مناصب عدة من بينها تكليف مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي.
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "ذلك جاء بعد تكليف مصطفى غالب محافظاً جديداً للبنك المركزي".
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، اليوم الاثنين، تغييرات في مناصب عدة من بينها تكليف مصطفى غالب محافظاً للبنك المركزي.
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