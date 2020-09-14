درجال يحيل عدداً من مهندسي وزارة الشباب إلى النزاهة بسبب 'تهم فساد'

2020-09-14 | 12:49
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وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاثنين، بإحالة عدد من مهندسي الوزارة إلى هيئة النزاهة بسبب "تهم الفساد".
وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من مهندسي الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة، شابت حولهم شبهات فساد خلال تسلمهم عدداً من المشاريع التابعة للوزارة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تابع الأمر بنفسه وقرر إحالتهم إلى هيئة النزاهة بتهم فساد".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تابع الأمر بنفسه وقرر إحالتهم إلى هيئة النزاهة بتهم فساد".
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