مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية خاصة بمناقشة الموازنة

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، الاثنين، بعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية تخص مناقشة قانون الموازنة المالية لعام 2020.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يترأس الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، الخاصة بمناقشة قانون الموازنة". يشار إلى أن وزير التخطيط خالد بتال أكد، في وقت سابق، أن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب مسودة قانون الموازنة لما تبقى من عام 2020.



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