رئيس مجلس الأمة الكويتي: تأجيل الجلسة المقرر عقدها غدا بعد تأكيد إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/9/14 02:00 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إرجاء الجلسة، المقرر عقدها غدا الثلاثاء، بعد تأكيد إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا.
وأوضح الغانم أن القرار جاء بناء على توصية وزارة الصحة بعد تأكد إصابة عدد من النواب بالفيروس، وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، شفاء 506 حالات جديدة من مُصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حالات التعافي الجديدة رفعت إجمالي الحالات التي تماثلت إلى الشفاء في الكويت إلى 85.501 ألف حالة.
كانت الكويت سجلت حتى، أمس الأحد، إصابات إجمالية بلغ عددها 94.764 ألف حالة بعد اكتشاف 553 إصابة جديدة بالبلاد.
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