شكرا لقرائتكم كسروا أنفه وعذبوه.. آثار على جثة المصارع الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار إعدام إيران للمصارع نويد أفكاري الذي أدين بقتل موظف حكومي خلال تظاهرات ضد الحكومة في جنوب البلاد عام 2018، تنديد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي وصفته الإعدام بأنه "مهزلة مروعة للعدالة تحتاج إلى تحرك دولي فوري".

وفي تفاصيل جديدة، كشف شهود عيان عن وجود آثار للضرب في وجه نويد أفكاري قبل الدفن، كما أن علامات كسر أنفه كانت واضحة للعيان، وفق ما نقلته قناة "إيران إنترناشيونال".

وقال مصدر مقرب من أسرة أفكاري أيضا إن نويد بعد ما تعرض للضرب حدد الشخص الرئيسي الذي ضربه.

وأمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية سمحت بدفن جثمان المصارع الشاب في قرية "سنجر" التابعة لمحافظة فارس جنوب البلاد، على عجل وسط إجراءات مشددة.

الزيارة الأخيرة

في حين كشف حسن يونسي محامي الشاب بحسب ما نقل موقع "سحام نيوز" بأنه حرم من آخر زيارة لعائلته، وقال: "كانوا في عجلة من أمرهم لتنفيذ الحكم لدرجة أنهم حرموه حتى من الزيارة الأخيرة لعائلته".

كما أضاف أنه بناء على القوانين الإيرانية "للمدان الحق برؤية عائلته مرة أخيرة قبل إعدامه"، سائلا عما إذا كانت السلطات المعنية "مستعجلة لتنفيذ الحكم لدرجة حرمان نويد من تلك الزيارة الأخيرة؟".

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يذكر أنه قبل ثلاثة أسابيع، أفاد نويد أفكاري، أحد متظاهري احتجاجات أغسطس (آب) 2018 في شيراز، المحكوم عليه بالإعدام، في رسالة وملفات صوتية، أنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعتراف قسري منه بقتل حسن تركمان (موظف الأمن بدائرة المياه في شيراز). كما كشف شقيقه "وحيد" تفاصيل تعذيب واعتقال شقيق آخر ووالدهم وصهرهم، والتهديد باعتقال والدتهم وشقيقتهم.

المصارع الإيراني نويد أفكاري

ملفات صوتية

وأثارت الرسالة والملفات الصوتية ردود فعل واسعة في إيران وحول العالم، وبعدها نقلت القوات الأمنية الإخوة الثلاثة، مساء الخميس 3 سبتمبر، إلى الأجنحة العقابية في سجن عادل أباد في شيراز.

وبعد ثلاثة أيام من نقل الإخوة أفكاري إلى الأجنحة العقابية بسجن عادل أباد، بدأ التلفزيون الرسمي الإيراني في بث صور اعترافات نويد أفكاري القسرية، لكن آلاف المستخدمين على موقع "تويتر" وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى احتجوا على هذه الخطوة وأطلقوا هاشتاغات لدعم "الإخوة أفكاري"، ووصفوا خطوة التلفزيون الإيراني بأنه سيناريو متكرر وكاذب ومخجل.

نويد أفكاري وأشقاؤه

يذكر أن إيران أعلنت السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري، المصارع الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" في صيف العام 2018، رغم مناشدات دولية لتجنب ذلك، في خطوة أثارت "صدمة" اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوقف أفكاري البالغ من العمر 27 عاما، في أيلول/سبتمبر من العام 2018، لاتهامه بالقيام في الشهر السابق، بقتل مسؤول حكومي طعنا بالسكين في مدينة شيراز (جنوب) في محافظة فارس الإيرانية.

وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد.