شكرا لقرائتكم برلين تدين إعدام المصارع.. وطهران تستدعي السفير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين استدعاء السفير الألماني في طهران هانس-أودو موتسِل على خلفية تغريدات للسفارة منددة بإعدام المصارع نويد أفكاري بعد إدانته بقتل موظف حكومي على هامش "أعمال شغب" في صيف العام 2018.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه "على إثر التغريدات الأخيرة للسفارة الألمانية في طهران، تم استدعاء سفير هذا البلد اليوم من قبل المدير العام (لدائرة) أوروبا في وزارة الخارجية"، والذي أبلغه بأن تلك التغريدات تمثل "تدخلا في الشؤون الداخلية لبلدنا وندينها بشدة".

Advertisements

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ألمانية بإلغاء زيارة كانت مقررة اليوم لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى برلين بسبب قضية الإعدام هذه التي حصدت تنديدات دولية.

بينما نقلت صحيفة "بيلد" عن مسؤول في الخارجية الألمانية قوله إن الاجتماع الذي كان مقررا عقده الاثنين بين ظريف ونظيره الألماني هايكو ماس، ألغي بسبب "مشاكل لوجستية".

في حين قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن إلغاء الزيارة كان لأسباب "لوجستية" ناجمة عن انتشار كورونا.