شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ترتبك قنوات الإخوان بعد فضح رواتبهم؟..باحث يجيب ويكشف زيف الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسيطر حالة من الارتباك داخل جماعة الإخوان الإرهابية، عقب فضح رواتب العاملين بفضائيات الجماعة، التي تحرض ليل نهار على الدولة المصرية، الأمر الذى يثير تساؤلا: ما هو سر ارتباك الجماعة الإرهابية بعد فضح "تكية" الرواتب داخل قنواتهم؟

طارق البشبيشى القيادى السابق بالجماعة الإرهابية، يرى أن تنظيم الإخوان يرتبك دائما عند كل مرة يتم كشف جريمة من جرائمه، كما يرتبك كل لص مجرم عندما ينكشف أمره متلبسا بجريمته، مضيفًا :"قضية التمويل المشبوه لتلك القنوات التحريضية هي إحدى الأمور التي ينزعج الإخوان كثيرا عندما تثار أمام الرأى العام في مصر، لأنها من الأمور الكاشفة التي توضح حقيقة هذه القنوات التي تشن حربا إعلامية ضد مصر بالوكالة عن كل أعداء مصر، و من لا يريدون لها أن تنهض فتحجمهم و تعيدهم لوزنهم الحقيقي".

وتابع "البشبيشى": انكشاف أمر التمويل يفضح خيانة هؤلاء الإعلاميين المرتزقة الذين باعوا ضمائرهم واوطانهم من أجل المال الحرام، ويكشف زيف رسالتهم الإعلامية وازدواجية مواقفهم فدائما ما يتشدقون بالفقراء و الغلابة و أنهم يتحدثون باسمهم فاذا الجميع يكتشف أنهم ممولون و يتأجرون بالفقراء كما يتاجرون بالدين".

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وأوضح أن العاملين بقنوات جماعة الإخوان الإرهابية خانوا الأوطان العربية، مضيفًا :"علينا أن نتوقع كل شئ من هؤلاء الذين خانوا اوطانهم و قدموا أنفسهم للشيطان يحركهم لبث الفتنة والشر".