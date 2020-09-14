بالصور - سقوط سيارة نقل محملة بالرخام بسبب هبوط أرضي مفاجئ بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس: أسفر هبوط أرضي مفاجئ بشارع جسر السيالة وسط مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، عن سقوط سيارة نقل ثقيل محملة بشرائح من الرخام والجرانيت. وقال مصدر مسئول بمجلس مدينة إسنا إن سبب الهبوط المفاجئ هو تسرب مياه الصرف الصحي في أرض الطريق. انتقل مسؤولي مركز إسنا إلى مكان الواقعة وجاري رفع السيارة والتعامل مع الهبوط المفاجئ.

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