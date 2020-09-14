القوى العاملة بالشرقية تُغلق 53 منشأة صناعية مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قال المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن جهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة منذ سبتمبر الماضي، شهدت غلق 53 منشأة صناعية مخالفة لاشتراطات الأمن الصناعي.

وأضاف الغمراوي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن المديرية نجحت في تعيين 17 شخصًا من متحدي الإعاقة للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري في وظائف مناسبة، فيما تم تجديد 7 تراخيص عمل واستخراج 3 تراخيص عمل أول مرة لأجانب، فضلًا عن تحرير عقود عمل لـ 57 عاملًا بالمخابز واستخراج بطاقات تأمين صحي لعاملين اثنين، بالإضافة تغيير مدير مسئول.

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وأوضح، أنه جرى تشكيل عدة لجان للتفتيش على المنشآت في مجال الأمن الصناعي، وجرى التفتيش على 448 منشأة، وتحرير 263 محضر سلامة، بالإضافة إلى 53 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة، فيما جرى منح التراخيص اللازمة لـ 4 منشآت جديدة بنطاق المحافظة.

وفي مجال حماية العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري، جرى تشكيل لجان للتفتيش على 1189 منشأة، ما أسفر عن تحرير 231 محضر للمنشآت المخالفة، وجرى رصد إضراب 875 عاملًا بإحدى المنشآت الصناعية، وجرى فض الإضراب.

وشدد وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، على أن المديرية شكلت لجانًا للتفتيش على 1224 منشأة صناعية بشأن الحفاظ على حقوق المرأة العاملة، ما أسفر عن تحرير 492 محضرًا للمنشآت المخالفة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التفتيش على 350 منشأة في مجال عمل الطفل، وضبط 3 منشآت يعمل بها أطفال.