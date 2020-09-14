مجلس النواب 2020.. ارتفاع عدد المتقدمين للكشف الطبي بالإسكندرية إلى 179 مرشحًا محتملا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ارتفع عدد المتقدمين للكشف الطبي الخاص بالترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 بالإسكندرية، إلى 179 شخصا في ثالث أيام الفحص المقرر بمستشفيات وزارة الصحة.

صرح بذلك مصدر طبي مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، لافتا إلى أنه جرى تسجيل 82 متقدما بنهاية ثالث أيام تقديم خدمة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب.

وأضاف في تصريح صحفي، أن حصيلة المتقدمين للكشف الطبي بلغ في اليوم الأول 17 شخصا، فيما جرى تسجيل 80 آخرين في اليوم الثاني لفترة الفحص الطبي المعلنة وفقا لإجراءات وزارة الصحة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وحددت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، 7 أماكن تتضمن مستشفيات ومعامل تحاليل، لإجراء الفحوصات الطبية للمتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020.

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وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إنه تقرر استقبال راغبي الترشح للبرلمان لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات رأس التين العام، الجمهورية العام، العامرية العام، القباري العام، وشرق المدينة، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية، بينما يتم عمل التحاليل الطبية بالمعامل الرئيسية لمديرية الشئون الصحية بمنطقة أبي الدرداء غرب المحافظة.

وأضاف عبد الغني، في تصريح صحفي، أن مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، مستمرة في استقبال راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب على مدار أسبوعين تنتهي في 26 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية، والتأكد أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

وأوضح وكيل الوزارة أن مواعيد الكشف الطبي بالمستشفيات تبدأ يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءًا، باستثناء اليوم الأخير الذي تحدد فيه ميعاد الكشف الطبي من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأشار إلى أن الرسوم المقررة حددتها وزارة الصحة بمبلغ 2850 جنيه، لافتا إلى أنه يُسمح لمن لم يجتز الكشف الطبي التظلم من قرار اللجنة الطبية، وذلك خلال 24 ساعة من تسلمه نتيجة الكشف، أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض من قبل المجلس الطبي العام بالإسكندرية.