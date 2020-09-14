لصيانة محطة الصرف.. قطع مياه الشرب عن 11 حي بمدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أصدرت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الطور في جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بيانا يفيد انقطاع المياه عن عدة أحياء بالمدينة اليوم الاثنين، لإجراء الصيانة الدورية بمحطة الصرف رقم " 12".

وقال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة الطور، إنه سيجرى قطع المياه عن 11 حي خلال الفترة الصباحية، وضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح رئيس المدينة، أن المناطق والأحياء التي تنقطع عنها المياه هي إسكان مبارك القديم، وحي مبارك الجديد، وحي الروضة، وحي المروة، ومنطقة الفيروز، وابني بيتك، وحي النصر، وحي الشروق ، وعمائر البنك، وحي الزهراء، والمنطقة الصناعية.

وناشد رئيس المدينة المواطنين باتخاذ كافة التدابير لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وعودة ضخ المياه .