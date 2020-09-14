تعيين العبيدي وكيلًا للمخابرات العراقية وغالب محافظًا للبنك المركزي

أجرى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، تغييرات عدة في مناصب إدارية بينها منصب وكيل جهاز المخابرات الوطني، ومحافظ البنك المركزي العراقي.

وعين الكاظمي مصطفى غالب محافظًا للبنك المركزي، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي، أمينًا لبغداد، وخالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وفقًا لموقع

روسيا اليوم الأخباري.

كما تم تعيين سامي المسعودي، رئيسًا لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد، رئيسًا لهيئة النزاهة، وسالم الجلبي، مديرًا للمصرف العراقي للتجارة.

كان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أعلن تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم

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الاستثنائية، بصلاحيات واسعة؛ وذلك عقب الخروقات الأمنية الأخيرة.

كان قد تقرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، تختص بقضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، على أن تُمنح الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين.

يذكر أن الرئيس العراقي صالح كلف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن يكون المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذر عن عدم التكليف.