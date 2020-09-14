الأردن يدين استمرار استهداف الحوثيين للمدنيين بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، استمرار مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية، مؤكدة وقوف عمّان إلى جانب الرياض في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.
المدنيين من مناطق سيطرة المليشيا ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.
استنكر الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مدينة مأرب التي تأوي النازحين
وشدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.
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